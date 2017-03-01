ВСУ: інформація про закриття провадження щодо Іванющенка не відповідає дійсності

У Верховному суді України заявляють, що інформація про закриття кримінального провадження щодо колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка не відповідає дійсності, суд такого рішення не ухвалював.

«Рішення щодо Іванющенка по суті не переглядав і, відповідно, не ухвалював рішення про закриття кримінального провадження щодо нього, а тому поширена з цього питання інформація не відповідає дійсності», – йдеться у заяві суду.

Крім того, у ВСУ зауважують, що питання щодо допуску справи до провадження вирішується за відсутності учасників кримінального провадження, яким є й прокурор.

Також у Верховному суді звернули увагу на те, що в ході досудового розслідування 29 грудня 2014 року Іванющенку пред’явили повідомлення про підозру, проте протягом тривалого часу не проводилися слідчі дії.

«З матеріалів справи, наданих органами досудового розслідування, слідчий суддя встановив бездіяльність органів досудового розслідування та прокурора протягом тривалого часу щодо проведення слідчих дій та постановлення процесуальних документів, визнавши це порушенням прав підозрюваного, якого обмежено в пересуванні, щодо рухомого та нерухомого майна якого ухвалене рішення про накладення арешту», – йдеться у заяві суду.

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Верховний суд України ухвалив закрити всі справи щодо Іванющенка. За словами Луценка, Верховний суд ухвалив своє рішення без повідомлення прокуратури про нього.

У червні 2016 року в Генеральній прокуратурі України заявили, що департамент спеціальних розслідувань здійснює «активне досудове розслідування» у справі бізнесмена Юрія Іванющенка, що також відомий у кримінальних колах на прізвисько «Юра Єнакіївський», у кримінальних провадженнях щодо розкрадання коштів Кіотського протоколу у 2012–2014 роках. Його оголосили в розшук у січні 2015-го.

У справах Іванющенка була ухвалена низка рішень судів різного рівня, через це він, зокрема, зник із бази даних про розшукуваних осіб Інтерполу, наразі його там немає.

Нині в базі даних про осіб, які переховуються від органів влади, він числиться як особа розшукувана за статтями про «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «незаконне збагачення, вчинене службовою особою», «вимагання, поєднане з насильством», «підроблення документів чи використання підроблених документів». Щодо нього діє ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

У квітні 2014 року Європейський союз застосував заборону на в’їзд до ЄС і замороження рахунків щодо низки колишніх високопосадовців України, зокрема, і Юрія Іванющенка. Ці санкції накладаються щоразу на рік і відтоді вже кілька разів поновлювалися.