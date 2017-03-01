Франція: кандидат на президента Фійон отримав виклик до суду, але не зніматиметься з виборів

Кандидат на президента Франції Франсуа Фійон підтвердив факт отримання виклику до суду у справі про розкрадання, але наголосив, що не має наміру зніматися з виборів. Про це він сказав журналістам у Парижі.

Фійон назвав звинувачення на свою адресу такими, що мають на меті усунути його від участі у виборах. «Я не здамся і не зніму свою кандидатуру», – заявив він у середу.

За словами Франсуа Фійона, він має прийти до суду 15 березня. Виклик отримала і його дружина Пенелопа.

Один із фаворитів президентських перегонів, Франсуа Фійон обіймав високі державні посади у Франції з початку 1990-х років, а в 2007 році очолив французький уряд.

За даними видання Le Canard Enchaine, дружина Фійона, яка була його помічником, начебто отримала у період із 1998 до 2002 року понад півмільйона євро державних коштів, що призначалися на оплату помічників депутатів. Самі Фійони це спростовують.

У середу низка французьких засобів інформації повідомила про затримання Пенелопи Фійон, але ця інформація офіційно не підтверджена.

Вибори президента у Франції відбудуться у два тури 23 квітня та 7 травня. Наразі, згідно з опитуваннями, лідирують кандидати Емануель Макрон та Марін ле Пен. Фійон розпочинав як лідер президентських перегонів, але скандали довкола нього і його родини суттєво вдарили по його рейтингу.