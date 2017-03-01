Українська сторона СЦКК: бойовики перешкоджають відновленню Донецької фільтрувальної станції

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) звинувачує бойовиків угруповання «ДНР» у перешкоджанні відновленню роботи Донецької фільтрувальної станції (ДФС), що неподалік Авдіївки. Про це йдеться у повідомленні на сторінці штабу української воєнної операції у «Фейсбуці».

Українська сторона нагадує, що ДФС зупинила роботу 24 лютого через пошкодження хлоропроводу.

«З боку Збройних сил України невідкладно вжито вичерпних заходів щодо надання гарантій безпеки життю і здоров'ю співробітників комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу», аби вони мали змогу провести аварійно-відновлювальні роботи. Також українська сторона готова знешкодити виявлені вибухонебезпечні предмети в районі цього об'єкту критичної інфраструктури. Проте, внаслідок відмови надання аналогічних гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРДО, такі роботи не можуть бути здійснені вже протягом останніх 6 діб», – йдеться у повідомленні.

ДФС забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька. Українська сторона СЦКК наголошує на тому, що через проблеми на станції у регіоні може ще більше погіршитися гуманітарна ситуація.

Угруповання «ДНР» наприкінці лютого заявило про готовність до встановлення «режиму тиші», необхідного для ремонту ДФС, за умови, що українська сторона його також дотримуватиметься.

Наразі ситуація в районі Авдіївки залишається напруженою. Українська сторона звинувачує бойовиків в обстрілах, зокрема й із крупнокаліберної зброї. Угруповання «ДНР» натомість звинувачує українських військових.