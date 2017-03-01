У Брюсселі підписали документи, необхідні для спрощення візового режиму між ЄС та Грузією

У Брюсселі у середу підписали документи, необхідні для спрощення візового режиму між Євросоюзом та Грузією. У церемонії підписання взяли участь президент Європарламенту Антоніо Таяні та представник Мальти, яка нині головує у Раді ЄС, Кріс Агіус.

За даними Радіо Свобода, документи можуть опублікувати в офіційному виданні ЄС уже 8 березня і набудуть чинності вони через 20 днів. Тобто з 28 березня між ЄС та Грузією може набути чинності так званий безвіз.

У середу у Брюсселі також підписали документ, що затверджує новий механізм призупинення безвізу – це було умовою для спрощення візового режиму між ЄС та Грузією й Україною.

Напередодні у ЄС успішно завершився «тріалог», що має прискорити процес погодження безвізу для України.