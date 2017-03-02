На «Комсомольському рудоуправлінні» не працює адміністрація російського Новолипецького меткомбінату – прес-служба

На підприємстві «Комсомольське рудоуправління», що входить до групи «Метінвест» Ріната Ахметова, не працює адміністрація російського Новолипецького металургійного комбінату. Про це заявила прес-секретар Новолипецього металургійного комбінату Марія Симонова.

«У Новолипецького металургійного комбінату немає відносин з «Комсомольським рудоуправлінням», і в цьому немає необхідності. Новолипецький металургійний комбінат повністю забезпечує себе власними вапняковими флюсами з дочірніх підприємств «Доломит» і «Стагдок», розташованих в Липецькій області», – повідомила Симонова.

За її словами, повідомлення поширені у соціальних мережах, а також від експертів в Україні про підпорядкування «Комсомольського рудоуправління» російському Новолипецькому металургійному комбінату не відповідають дійсності.

1 березня експерт з безпеки Юрій Костюченко, посилаючись на свої внутрішні джерела, повідомив проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалии», що на «Комсомольському рудоуправлінні» працює адміністрація російського Новолипецького металургійного комбінату. За його словами, проросійські сепаратисти захопили під контроль кілька підприємств важкої промисловості.

Підприємство «Комсомольське рудоуправління», що входить до групи «Метінвест» Ріната Ахметова в місті Комсомольському на Донеччині, є одним з найбільших постачальників вапняку флюсу в Україні.

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