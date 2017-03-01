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«Укртелеком», принадлежащий Ринату Ахметову, прекратил работу на неподконтрольной территории, офис предприятия захватили вооруженные люди. Фонд Рината Ахметова «Поможем» сообщил, что уходит с территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). На некоторых из предприятий Ахметова, по сообщениям пользователей соцсетей, уже появились российские менеджеры. Однако пока в группе «Метинвест» эту информацию не подтверждают.

«Людям надо выживать», так прокомментировал захват боевиками украинских предприятий пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков.

Первого марта в Донецке вооруженные люди захватили здание «Укртелекома». Оператор прекратил работу и выложил следующую информацию на своем сайте: «Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети. Прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тысяч человек».

Фонд Рината Ахметова заблокирован и перестал раздавать продуктовые наборы

Еще 28 февраля неизвестные захватили штаб и пункты раздачи гуманитарной помощи фонда Рината Ахметова на «Донбасс Арене». За 2,5 года, по информации штаба, фонд выдал более 11 миллионов продуктовых наборов выживания жителям ОРДЛО. Раздача наборов прекратилась, поскольку работа заблокирована, а жизням сотрудников фонда угрожает опасность. Фонд так прокомментировал вооруженный захват: «Наша работа будет продолжена на подконтрольной Украине территории и вдоль линии соприкосновения, в так называемой «серой зоне». Мы готовы возобновить работу на неподконтрольной территории, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы».

К вечеру 1 марта все предприятия будут под нашим контролем – Захарченко

Всю ночь с 28 февраля на 1 марта стадион «Донбасс Арена» был освещен иллюминацией после двухлетнего перерыва. Именно в эту ночь истек срок ультиматума Захарченко и Плотницкого о введении внешнего контроля на украинских предприятиях. Александр Захарченко назвал огни на «Донбасс Арене» «первым признаком победы». Глава боевиков «ДНР» пообещал в ближайшее время взять под контроль все предприятия.

«Все идет по плану. На всех предприятия с нуля часов сегодняшнего дня (1 марта – ред.) вводится внешнее управление, к вечеру мы закончим», – заявил Захарченко.

Боевики захватывают предприятия чтобы их уничтожить, это методы кочевников – эксперт

Эксперт по безопасности Юрий Костюченко, ссылаясь на свои внутренние источники на предприятиях, сообщил: на Комсомольском рудоуправлении уже работает администрация российского Новолипецкого металлургического комбината, сепаратистами захвачены Макеевский коксохим, Краснодонуголь, Ровенькиантрацит, Свердловантрацит, Енакиевский металлургический завод. Подобные сообщения есть и в свободном доступе в соцсетях. Эти действия России и боевиков полностью изменят экономику и уклад жизни Донбасса, считает эксперт.

Единой стратегии здесь не просматривается, разве только что уничтожить промышленность и полностью изменить регион

«Единой стратегии здесь не просматривается, разве только что уничтожить промышленность и полностью изменить регион. Это система ведения войны кочевников из раннего средневековья – прибежать и все полностью изменить. С рациональной точки зрения это не имеет никакого объяснения», – отмечает Юрий Костюченко.

Предприятия действительно простаивают, но они под контролем украинских собственников, заявил глава департамента по связям с общественностью группы «Метинвест» Дмитрий Мурашко.

«Харцызский, Енакиевский, Макеевский заводы, Комсомольское рудоуправление, там есть небольшое количество людей, но они занимаются поддержкой оборудования. Большинство рабочих в простое, но никого не увольняли. Наши директора остались, на наших предприятиях остался наш топ-менеджмент», – говорит Мурашко.

Внешнее управление на зарегистрированные в Украине предприятия в группировках «ДНР» и «ЛНР» решили вводить, как они заявили, из-за блокады торговли с неподконтрольными территориями. Конечным сроком снятия блокады группировки установили 1 марта.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)