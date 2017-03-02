У групі Ахметова назвали перереєстрацію своїх підприємств і сплату податків бойовикам «неприйнятними»

Фінансово-промислова група «СКМ», кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Рінат Ахметов, повідомила 2 березня, що її підприємства на окупованих бойовиками територіях Донбасу працюватимуть надалі за українським законодавством. Про це йдеться у заяві на сайті групи.

«Група СКМ завжди працювала і продовжує працювати виключно в рамках українського законодавства, в тому числі - наші підприємства на НКТ. І ніякий тиск не змусить нас змінити юрисдикцію своїх активів…Ми вважаємо приватну власність суверенною, а вимогу про перереєстрацію своїх підприємств і сплату податків самопроголошеним «ДНР» і «ЛНР» – неприйнятною», – йдеться у заяві.

У прес-службі також зазначили, що «попри складну політичну ситуацію в країні та військові дії, всі активи групи «СКМ» в повному обсязі відраховують податки і збори в український бюджет».

1 березня експерт з безпеки Юрій Костюченко, посилаючись на свої внутрішні джерела, повідомив проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалии», що на «Комсомольському рудоуправлінні», що входить до групи «Метінвест» Ріната Ахметова, працює адміністрація російського Новолипецького металургійного комбінату. За його словами, проросійські сепаратисти також захопили під контроль кілька підприємств важкої промисловості. Пізніше прес-секретар Новолипецього металургійного комбінату Марія Симонова заявила, що у російського комбінату немає відносин з «Комсомольським рудоуправлінням».

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» днями заявили, що будуть запроваджувати «зовнішнє управління» на зареєстровані в Україні підприємства через блокаду торгівлі з непідконтрольними територіями.