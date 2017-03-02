У Transparency Іntеrnаtіоnаl побоюються, що законопроект про заочне засудження обмежуватиме права

У міжнародній антикорупційній організації Transparency Іntеrnаtіоnаl побоюються, що законопроект №5610 щодо заочного засудженням обмежуватиме права українців.

«Щодо внесення змін в КПК, то Transparency International і Transparency International Україна побоюються, що пропозиції позбавлятимуть громадян України права на захист, скоротять особисті свободи й повернуть репресивні положення, що містяться в КПК 1960 року», – йдеться у заяві організації.

При цьому у Transparency Іntеrnаtіоnаl зазначають, що ці зміни спрямовані на притягнення до відповідальності колишнього президента України Віктора Януковича, але є ризик обмеження прав громадян.

«Переписування законодавства й створення лазівок у системі, які можуть бути використані корупціонерами, неприйнятно й повинно бути припинено. Громадянам потрібні закони, які захищають їх і не є відкритими для зловживань», – сказав керівник Transparency International Хосе Угас.

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №5610 щодо заочного засудження. Документом, серед іншого, встановлюється, що сукупний термін тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати 18 місяців. Якщо під час досудового розслідування місце перебування підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчого, за умови її належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує її розшук.