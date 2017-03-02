Нацбанк: 1 березня отримали фінальну версію меморандуму від МВФ

У Національному банку України заявляють про отримання 1 березня фінальної версії меморандуму від Міжнародного валютного фонду.

«Вчора я отримала фінальну версію меморандуму від МВФ», – сказала голова НБУ Валерія Гонтарева.

Вона також повідомила, що Нацбанк очікує підписання меморандуму з МВФ найближчим часом.

1 березня деякі ЗМІ повідомили про підписання Україною оновленого меморандуму про співпрацю з МВФ, протеу НБУ цю інформацію не підтвердили.

Наприкінці січня у МВФ повідомляли, що фонд визначиться з датою засідання Ради директорів з питання третього перегляду програми EFF (програма розширеного фінансування) після доопрацювання меморандуму про співпрацю з Україною. У лютому Київ заявляв про завершення переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо отримання наступного кредитного траншу.

У жовтні 2016 року в МВФ повідомили, що в разі успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та Міжнародним валютним фондом, для чого необхідно виконати низку умов, Київ може отримати від МВФ 1,3 мільярда доларів у 2016 році і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. Виділення коштів планується щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності.

