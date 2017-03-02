Прокуратура: силовики проводять 15 обшуків у провадженні щодо «Укрзалізниці»

Силовики проводять 15 одночасних обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у компанії «Укрзалізниця».

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, слідчі дії проводяться в «Укрзалізниці», за місцями проживання фігурантів провадження, а також в офісах підприємств-контрагентів та в страховій компанії.

Наразі у компанії не коментують цих обшуків.

Чиновників «Укрзалізниці» неодноразово звинувачували у корупції, зокрема, у липні минулого рокуНаціональне антикорупційне бюро України повідомляло про викриття схеми розкрадання бюджетних коштів державного підприємства «Укрзалізничпостач» (філія ПАТ «Укрзалізниця») під час проведення державних закупівель і затримання трьох чиновників.