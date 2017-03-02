Комітет постійних представників країн-членів ЄС підтримав надання Україні «безвізу»

У Брюсселі посли 28 країн-членів ЄС підтвердили від імені Ради ЄС неофіційну угоду про лібералізацію візового режиму для громадян України, що була досягнута 28 лютого.

«Ми засвідчили, що твердо притримуємося скасування віз для громадян України, держави, яка вже виконала всі необхідні для цього умови. Реформа механізму припинення безвізових режимів, ухвалена 27 лютого, дозволила нам завершити цю угоду», – заявив Кармело Абела, міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти, яка нині головує в Раді ЄС.

Угода передбачає безвізовий режим для громадян України, що в’їжджають на територію країн «шенгенської зони», для короткотермінового перебування – до 90 днів у будь-який 180-денний період. Вона буде стосуватися власників біометричних паспортів і не дасть права на працевлаштування.

Тепер, з огляду на те, що рішення підтверджене послами країн-членів при ЄС, від імені Ради ЄС воно буде подане на розгляд Європарламенту для голосування законодавчої ініціативи в комітеті з громадянських свобод і повним складом Європарламенту й подальшого його ухвалення Радою ЄС.

28 лютого переговори між Європейським парламентом, Радою Євросоюзу та Єврокомісією щодо безвізового режиму для українцям завершилися тим часом іще неофіційною угодою, на якій була ухвалена фактично остаточна версія законодавчого тексту.