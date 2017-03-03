11 фур зі львівським сміттям поїхали з Дніпропетровської області до Полтавської – Петриківська РДА

11 фур зі львівським сміттям виїхали з Дніпропетровської області до Полтавської, мови у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода до Петриківської райдержадміністрації.

За даними райдержадміністрації, на 43-му кілометрі траси Дніпро – Царичанка – Кобиляки – Решетилівка співробітники поліції виявили 11 великовантажних автомобілів зі сміттям зі Львова.

«Петриківська районна державна адміністрація не має домовленостей щодо розміщення та утилізації сміття на території Петриківського району», – зазначили в документі.

Як поінформували в РДА, щодо водіїв фур із побутовими відходами було складено протоколи про порушення санітарних норм.

«Транспортні засоби були сформовані в колони та супроводжені до межі Дніпропетровської та Полтавської областей, де передані для подальшого супроводження працівникам головного управління Національної поліції в Полтавській області», – заявили в РДА.

Водночас, за даними Петриківського райвідділу поліції, фури, виявлені на Дніпропетровщині, згідно з документами, були завантажені приватним підприємством у Львові і прямували у Дніпропетровську область. Одержувачем вказане також приватне підприємство, населений пункт не вказаний.

У понеділок стало відомо, що на Дніпропетровщині поліція зупинила 11 фур із побутовими відходами зі Львова. За даними обласної поліції, на місце події викликали фахівців санітарно-епідеміологічної служби, щоб скласти необхідні акти. «Після цього фури колоною будуть супроводжувати до перетину кордону Дніпропетровської області», – заявили тоді в поліції. За даними місцевих жителів, фури зі Львова були зупинені в селі Лобойківка Петриківського району.

2016 року на Дніпропетровщині відбулась низка акцій протесту місцевих жителів проти звезення до області твердих побутових відходів зі Львова.

12 вересня 2016 року невдоволені жителі околиці Дніпра – Діївки – перекрили трасу на Кривий Ріг, протестуючи проти використання сміттєзвалища поблизу їхнього мікрорайону для утилізації побутових відходів зі Львова.

Схожа ситуація склалась і в Синельникові Дніпропетровської області: там жителі теж протестували про звезення на їхній полігон сміття зі Львова. Міська рада Синельникова своїм рішенням заборонила утилізацію сміття зі Львова на місцевому полігоні. Пізніше фури зі сміттям зі Львова фіксували в Царичанському районі.