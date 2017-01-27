Прем’єр Гройсман допоміг «визволити» Львів від сміття

Львів – Упродовж тижня Львівська міськрада отримає від держави земельну ділянку площею близько 13 гектарів, де має збудувати сучасний полігон для вивезення побутових відходів і сміттєпереробний завод. Про це у п’ятницю у Львові заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який приїхав спеціально, щоб втрутитись у складну ситуацію зі сміттям у місті.

Прем’єр провів у приміщенні Львівської облдержадміністрації засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в якому взяли участь, зокрема, очільник області Олег Синютка і міський голова Львова Андрій Садовий. Певний час, однак, розмова тривала без присутності львівського мера.

«Моє завдання всім, чим можливо, допомогти вирішити цю проблему для львів’ян. Підкреслюю, що це зона відповідальності міської влади», – наголосив Володимир Гройсман під час брифінгу.

«Перше завдання – технічно і оперативно навести лад, щоб було чисто, – зазначив прем’єр. – Важливо провести рекультивацію, дегазацію, забрати і очистити фільтрати на Грибовицькому смітєзвалищі. До цієї роботи треба було приступати раніше, і ці вісім місяців треба було міській раді діяти більш ефективно».

Гройсман додав, що Львів має всі можливості, щоб профінансувати ці роботи. «Бюджет розвитку міста – це 1 мільярд 800 мільйонів гривень на 2017 рік, коли все вже виплачено. Також треба створювати новий сучасний полігон і сміттєпереробний комплекс для Львова. На засіданні ми вирішили, що одну із трьох ділянок, які були виставлені на конкурс, буде з нього знято і передано Львівській міській раді», – заявив глава уряду.

Мова йде про надання Львову близько 13 гектарів землі державної власності у Яворівському районі, у покинутій промислові зоні, за 50 кілометрів від населених пунктів. Упродовж тижня мають бути підписані необхідні документи, і Львівська міськрада отримає ділянку, на якій міський голова Львова Андрій Садовий обіцяє за півроку збудувати сучасний полігон для вивезення твердих побутових відходів. Сучасний сміттєпереробний завод зможе запрацювати там через півтора року. Його орієнтовна вартість – 20-25 мільйонів євро. На проект та інвестора мають оголосити конкурс. З цим, кажуть у мерії, проблем не буде.

Львівські посадовці й далі конфліктують

Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі, його закриття рішенням прокуратури, складна ситуація щодо вивезення сміття зі Львова – ці події розвивалися на тлі протистояння між головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою і міським головою Львова Андрієм Садовим. Саме Садовий був безпосереднім начальником Синютки упродовж восьми років, коли той обіймав посаду його заступника. Від часу трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, що сталася вісім місяців тому, звучать звинувачення Садового і Синютки на адресу один одного.

У п’ятницю Олег Синютка зазначив, що місто не зверталось до обласної адміністрації з проханням виділити земельну ділянку, хоча очільник області пропонував кілька варіантів. Андрій Садовий це заперечив, зазначивши Радіо Свобода, що саме прем’єр заставив очільника області підписати розпорядження про виділення ділянки для міста.

Навіть під час брифінгу міський голова передавав листа голові ОДА через прем’єра. Втім, така політично-чиновницька гра аж ніяк не сприяла стільки часу вирішенню проблеми у місті, а навпаки, призвела до критичної ситуації, коли Львів завалений сміттям. І голова обладміністрації особисто контролює вивезення відходів.

До 30 січня область допоможе вивезти з міста все сміття, яке зібралось упродовж місяця. «Я сподіваюсь, що в неділю Львів увійде у стабільний графік вивезення сміття», – зауважив Олег Синютка.

Тисяча тонн сміття збирається у Львові за півтори доби

Однак куди Львів має щодня вивозити 500-600 тонн сміття, допоки збудує новий полігон? На це запитання Радіо Свобода Володимир Гройсман відповів, що Львівська міська рада має домовленості з деякими полігонами.

«Дійсно, нам дали можливість додатково вивезти сміття на кілька полігонів, – підтвердив слова прем’єра міський голова Львова Андрій Садовий. – Загальний об’єм – тисяча тонн, а це сміття, яке збирається у Львові за півтори доби. А що далі? Ми повинні мати стабільні можливості вивозити відходи, допоки не запрацює новий комплекс. Люди готові приймати, але щоб не було блокування і нам не заважали».

Однак хто саме заважає, мер не уточнив.

Наступного тижня у Львів мають приїхати представники різних міністерств, щоб спільно напрацювати конкретні кроки щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, вирішення питань із будівництвом полігону і сміттєпереробного заводу. Наразі у Львові посадовці озвучили обіцянки, чимало з яких львів’яни чули вже не раз упродовж восьми місяців від часу трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, де загинули троє людей, а тіла четвертого так і не знайшли. Невідомо, як поставиться громада Яворівщини щодо будівництва полігону і заводу у районі та чи зуміє міська влада Львова порозумітись з людьми.