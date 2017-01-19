Львівське сміття возитимуть у Польщу?

Львів – Про сміття у Львові знають уже в світі. Міський голова Львова домовляється з польськими колегами про вивезення туди відходів. Адже в регіонах України не хочуть приймати сміття зі Львова, пояснюють у мерії. Сьогодні через сміттєвий колапс депутати міськради зібрались на позачергову сесію. Однак чи вирішать проблему з відходами у місті?

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Сесія міської ради тривала менш ніж годину. Питання у порядку денному було одне: затвердити п’ять місць у Львові, де розташовуватимуться сортувальні й брикетувальні лінії сміття. На обладнання з бюджету розвитку міста торік депутати виділили майже 100 мільйонів гривень. Об’єм сміття під час пресування зменшиться у шість разів, переконують у мерії. Воду, яка виділятиметься з відходів, вивозитиме «Водоканал». Далі сміття у брикетах везтимуть на полігони. Однак якщо його не прийматимуть в українських регіонах, то відвезуть за кордон. Міський голова Львова Андрій Садовий наголошує, що брикетування – це безпечний метод і вже, каже, розмовляв з мерами міст-партнерів із Польщі.

Ми у Польщі маємо вісім міст-партнерів. Вони готові допомогти. Але це поза межею здорового глузду

«Я говорив із представниками міст-партнерів – як тільки отримую письмове погодження, то будемо везти, якщо в Україні не прийматимуть. Ми у Польщі маємо вісім міст-партнерів. Вони готові допомогти. Але це не зрозуміло світові, це поза межею здорового глузду», – каже міський голова.

За його словами, державні мужі блокують вивезення сміття зі Львова. Однак хто саме, у якому приміщенні працюють ці мужі, на це запитання Радіо Свобода міський голова не дав конкретної відповіді. Про те, що у львівському смітті є політична площина, мер говорить постійно, як і про те, що машини зі львівським сміттям «за вказівкою згори» повертають у Львів.

Коли розмовляєш з людьми, чому не приймають сміття зі Львова, то опускають очі на полігонах перевірки. Я звертався до прем’єр-міністра і до всіх керівників держави, щоб була державницька позиція

«Коли розмовляєш з людьми, чому не приймають сміття зі Львова, то опускають очі на полігонах перевірки. Я звертався до прем’єр-міністра і до всіх керівників держави, щоб була державницька позиція», – зазначив Андрій Садовий.

Рішення ухвалили поспішно

Однак далеко не всі депутати міської ради поділяють думку мера, що саме політика заважає вирішити йому проблему зі сміттям у місті, бо у цьому бачать безвідповідальність міського голови. Ухвалу, підготовлену командою Андрія Садового про сортування сміття, підтримали 38 депутатів з 53 присутніх. Під час короткого й поспішного обговорення питання окремі депутати зазначали, що не голосуватимуть за цей документ, оскільки не було попереднього обговорення з громадою, до того ж, і самі депутати побачили проект документа у сесійній залі. До того ж, під час позачергової сесії обранці цікавились у мера, чому немає стратегічного плану щодо вирішення проблеми зі сміттям, що зроблено для вирішення проблеми у місті мером упродовж останніх восьми місяців, що буде зі сміттям, якщо воно не вивозитиметься з міста (навіть пресоване). Донині немає від мера відповіді на запитання, скільки і куди сміття було вивезено з міста від часу закриття Грибовицького сміттєзвалища, тобто за останні вісім місяців. Щодня Львів продукує понад 600 тонн відходів. До того ж, щоб затвердити ділянки у п’яти районах міста, спершу треба внести зміни у генеральний план міста, зазначив у коментарі Радіо Свобода депутат від «Української галицької партії» Тарас Чолій.

«Хотілося б знати, чи з точки зору безпеки ті ділянки надаються, щоб там складувати й сортувати сміття. Необхідні технічні умови для цього. Ми не були залучені до розробки цієї ухвали, лише про неї сьогодні дізнались, не є поінформовані», – каже депутат.

Керівник фракції «Блок Петра Порошенка» Петро Адамик вимагає контролю й прозорості у цьому питанні.

«Проблема почалась не вісім місяців тому, коли три людини загинули і одна пропала, коли сталась трагедія на сміттєзвалищі. Це проблема, яка не вирішується 5-7 років. Ми з року в рік підкуповували громаду села Малехова і вони продовжували нам дозвіл на рік на вивезення сміття. Має бути контроль громади, відсутність кулуарності, бо навіть у депутатів відсутня інформація», – зазначив депутат у коментарі для Радіо Свобода.

Голосування відбувалось поспіхом, під час нього група представників громадської організації вчинила галас і штовханину, але як тільки сесія завершилась – розійшлися.

Відтак протягом місяця у місті мають запрацювати станції брикетування сміття, але це аж ніяк не вирішить проблему загалом. У мерії обіцяють до кінця року збудувати сміттєпереробний завод. На сьогодні місто має проблеми з отриманням 75 мільйонів євро позики від Європейського інвестиційного банку на побудову заводу й рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища. Це кредит на 25 років під 1,5% річних. Після підписання угоди з Європейським інвестиційним банком Львів має вибрати ділянку під будівництво сміттєпереробного заводу. Однак Кабмін, кажуть у мерії, зволікає з ратифікацією угоди саме для Львова. Також керівник Львівської ОДА Олег Синютка заявив, що область має намір збудувати кілька сміттєпереробних заводів у регіоні. Правда, на сьогодні ще немає жодної затвердженої земельної ділянки для реалізації такого проекту.

Тим часом, допоки чиновники скандалять через сміття, яке є прибутковим бізнесом у світі, львів’яни втомлено понад місяць дивляться на гори відходів під своїми вікнами.