Арешти активістів під час обшуку у Мустафаєва були законними – суд окупованого Криму

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму визнав законним арешт місцевих жителів, які прийшли підтримати кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва під час обшуку в його будинку. Про це написав у Facebook один із заарештованих Осман Аріфміметов.

Він вказав, що засідання суду кілька разів переносилося, на слуханнях не було свідків з боку звинувачення, а поліцейські «плуталися у свідченнях».

21 лютого в будинку Марлена Мустафаєва на околиці Сімферополя відбувся обшук у справі про демонстрацію «екстремістської символіки». Мустафаєва прийшли підтримати десятеро людей, які знімали події на відео. Всі ці люди були затримані. Пізніше Мустафаєва заарештували на 11 діб, його соратників – на п'ять.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров назвав обшуки і затримання в Криму «акцією залякування».