Загрози життю потерпілим гірникам на шахті «Степова» немає – лікар

Двадцять гірників, які постраждали унаслідок вибуху в шахті «Степова» 2 березня, перебувають на лікуванні у комунальній 8-їй міській лікарні Львова, один шахтар залишився у Червоноградському шпиталі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, стан усіх гірників є стабільним, більшість– середньої важкості, троє на межі важкого стану.

«Важких пацієнтів із загрозою життю немає. Хворі поступили із опіками тіла, верхніх дихальних шляхів, інтоксикацією дихальних шляхів, опіковими травмами. Медикаментозною і комплексною терапією забезпечені», – сказав головний лікар 8-ої міської лікарні Львова Василь Обаранець.

За даними лікарів, найбільше пацієнтів мають проблеми з дихальними шляхами і опіками рук.

«Всі ускладнення, які можуть виникати, скажімо після опіків дихальних шляхів, це десь буде на 3-5 день, може бути бронхіт, пневмонія, але ми старатимемось профілактично лікувати, щоб цього не допустити. Найбільше опіків має один пацієнт – 25%», – каже Василь Савчин, завідувач опікового відділення 8-ої лікарні.

Сьогодні з постраждалими гірниками працюватимуть психологи. Шахтарі розповіли Радіо Свобода, що емоційно їм складно через втрату восьми друзів, які загинули у шахті.

«Було два спалахи, один за одним. Побачив вогонь пішов. Миттєво газ пішов, його не почуєш, він без смаку і запаху. Могло бути якесь замкнення, кабелі старі. Умови роботи складні, з часом обладнання зношується. Ні одна шахта не є у доброму стані. Чи спрацювали датчики, я не знаю, то на горі, а я був у лаві. Ліз сам на свіжу струмінь повітря, потім впав і мене хлопці витягнули», – заявив гірник Василь Сковрон, який працює на шахті «Степова» з 2008 року.

2 березня о 12:46 на горизонті 550 метрів у 119-й лаві внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34. Загинули восьмеро людей. За повідомленням ДСНС, станом на 7:00 3 березня до опікового відділення 8-ї клінічної лікарні Львова з травмами та опіками різного ступеню госпіталізовані 20 осіб, з яких 2 у тяжкому стані. За попередньою інформацією, причиною став вибух метану, іскра спричинила пожежу.

За фактом загибелі гірників прокуратура Львівської області порушила кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».