8 загиблих гірників і 21 постраждалий – наслідок трагедії на шахті Львівщини

Львів – 8 гірників загинули, 21-госпіталізований унаслідок трагедії на шахті «Степова» Державного підприємства «Львіввугілля», що сталась 2 березня близько 13 години. 3 березня в Україні, згідно з указом президента, оголошено днем жалоби за загиблими гірниками. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час перебування на шахті заявив, що уряд виділить родинам загиблих матеріальну допомогу від 600 до 700 тисяч гривень, допомогу отримають і потерпілі.

Зоряна Лозинська дізналась про трагедію на шахті «Степова» з інтернету, її чоловік якраз працював у першу зміну. Він зателефонував дружині з лікарні.

«Сказав, що живий, що вибух метану. У нього опіки на руках, обличчі, опіки дихальних шляхів. Він повз по воді, щоб вибратись з шахти, хотів повернутись за братом, але його рідний брат загинув і він себе тепер картає, що не врятував його», – говорить Зоряна Лозинська.

Жінка розповіла, що чоловік перебуває у важкому психологічному стані через загибель у шахті рідного брата – Володимира Лозинського, якому було 37 років, у якого залишились троє маленьких діток.

На сьогодні госпіталізований двадцять один гірник. Шестеро у важкому стані, більшість отримали опіки від 10 до 40%, а це переважно обпечені обличчя, руки, груди, дихальні шляхи, опіки досить глибокі. Двадцять шахтарів у день трагедії перевезли на лікування у Львівську міську лікарню. Один гірник відмовився і лікується у Червоноградському шпиталі.

«Найбільшою загрозою є опік верхніх дихальних шляхів і це практично у всіх. Також були ознаки у кількох пацієнтів отруєння чадним газом, і це теж лікується стаціонарно. Для кращого догляду, щоб стабілізувати стан ми скеровували пацієнтів у реанімацію. Таких було шестеро, їх одразу першими перевезли у Львів», – зазначила Ірина Микичак, керівник обласного департаменту охорони здоров’я.

Причина – у витоку метану

При потребі постраждалих гірників літаком перевезуть у Київ або ж буде можливість полікувати за кордоном, це пообіцяв під час свого приїзду на шахту прем’єр Володимир Гройсман. Він провів засідання з техногенно-екологічної безпеки. Що спричинило аварію на шахті, внаслідок якої загинули і постраждали гірники?

«Спалах суміші повітря і метану, але чому і що конкретно відбулось, про це має повідомити комісія. Так, як мені доповіли, відповідні датчики, які про це мали сигналізувати, не спрацювали. Чому так, має сказати комісія», – заявив прем’єр.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану. За його словами, шахта «Степова» одна з найкращих і найрентабельніших з-поміж усіх копалень «Львіввугілля», водночас одна із найнебезпечніших щодо великої кількості метану, що належить до парникових газів, виділяється під час видобування і переробки вугілля. Гірники працювали у видобувній лаві на глибині 550 метрів і, як припускає представник профспілки, стався великий витік метану, насос не встигав це відкачувати, і достатньо було маленької іскри вогню, щоб стався спалах, відповідно й вибух. Однак Віталій Оніжук наголошує, що останні десять років шахтарі постійно звертають увагу влади на старе і зношене обладнання на всіх шахтах підприємства, неодноразово вимагали модернізувати шахти. Велика проблема і з забезпеченням гірників засобами індивідуального захисту, дотриманням правил безпеки у шахті.

«Зараз робота на шахті призупинена, але закрити її взагалі ми не дамо, ми вимагаємо від уряду модернізувати шахту, вкласти сюди гроші, щоб не платити такою високою ціною, як людське життя. Ми десять років говоримо про старе обладнання на шахті, яке слід замінити», – каже профспілковий діяч.

«Умови роботи складні і вимагають поліпшення, попри те, що це одна з кращих шахт. Це обладнання слід замінити було давно. Як на мене, стався витік метану і вибух через недотримання правил безпеки», – зазначив шахтар «Степової» Микола.

«Яке обладнання? Все старе. Я був в об’єднанні вчора, просив, щоб дали шланг…А тепер вже все дадуть, але люди загинули. Ми витягнули всіх хлопців, ніхто там не залишився. Я був там з хлопцями, коли стався вибух і залишився живий», – наголосив представник профспілки гірників шахти «Степова» Василь Семкович.

На шахті «Степова» працює півтори тисячі гірників. За добу вони видобувають до тисячі тонн високоякісного вугілля. У 2008 році тут трапилась пожежа, яку ліквідовували довший час, але вперше за історію роботи шахти нині сталася масова загибель шахтарів.

Як заявив український прем’єр, на всіх шахтах перевірять умови роботи гірників. Цьогоріч у бюджеті передбачено один мільярд вісімсот мільйонів гривень на модернізацію українських шахт, будуть виділені ще додаткові 200 мільйонів гривень на придбання індивідуальних засобів захисту шахтарів. Тимчасом гірники нагадали посадовцям, що за січень їм повністю не виплачена зарплата через заблоковані рахунки підприємства. Це питання керівник уряду пообіцяв вирішити у найближчі дні.