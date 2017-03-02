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02 Березень 2017, Київ 17:25
Фотогалереї

Рятувальники ліквідовують наслідки обвалу на шахті на Львівщині (фотогалерея)

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що на Львівщині через обвал гірської породи на шахті загинули 8 гірників.

Як повідомляє прес-служба відомства, близько 12:50 у селі Глухів на шахті №10 «Степова» на горизонті 550 метрів, в 119-му конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. За даними ДСНС, на шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці працювали 34 шахтарі.

Причина обвалу встановлюється.
Близько 12:50 у селі Глухів на шахті №10 &laquo;Степова&raquo; на горизонті 550 метрів, в 119-му конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи
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Близько 12:50 у селі Глухів на шахті №10 «Степова» на горизонті 550 метрів, в 119-му конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи

Для ліквідації обвалу в шахті Степовій працювало 63 рятувальники та 8 одиниць техніки
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Для ліквідації обвалу в шахті Степовій працювало 63 рятувальники та 8 одиниць техніки

На місце аварії прибув голова ОДА, очікується приїзд прем&rsquo;єр-міністра Гройсмана
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На місце аварії прибув голова ОДА, очікується приїзд прем’єр-міністра Гройсмана

Причина обвалу встановлюється
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Причина обвалу встановлюється

Постраждалий гірник у лікарні
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Постраждалий гірник у лікарні

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