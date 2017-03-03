Бойовики зірвали відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції – штаб АТО

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі зірвали відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції, йдеться на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Сьогодні для обстеження станції Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ було здійснено запуск безпілотника. При цьому Збройні сили України отримали відповідні повідомлення і вказівки, що були доведені до всіх органів управління та військ, які знаходяться вздовж лінії розмежування. Режим припинення вогню з боку української сторони дотримувався абсолютно, але о 8:46 безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії було втрачено внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань ОРДО. На цей час роботи припинені, проводиться розслідування», – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що в разі встановлення режиму тиші в районі проведення робіт у другій половині дня буде здійснено наступну спробу відновити роботу Донецької фільтрувальної станції.

Як заявили у штабі АТО, за останній тиждень це другий факт агресивних дій щодо представників місії ОБСЄ, які здійснювали запуски безпілотних літальних апаратів.

В угрупованні «ДНР» заявили, що безпілотник місії ОБСЄ збила українська сторона. Бойовики стверджують, що це сталося біля ринку «Господар», неподалік станції ОБСЄ.

Раніше сьогодні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила падіння безпілотника місії біля Донецької фільтрувальної станції. Втім у ОБСЄ не вказали, хто здійснив обстріл.

24 лютого після обстрілів зупинила свою роботу Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька. Українська сторона і бойовики звинуватили одне одного у цих обстрілах.

У Мінську 1 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ініціативу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією.