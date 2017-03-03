Обшуки у помешканні Марушевської не проводилися – ГПУ

Обшуки в помешканні колишнього керівника Одеської митниці Юлії Марушевської 3 березня не проводилися, повідомила речниця Генпрокуратури Лариса Сарган на сторінці у Facebook. Вона пояснила, що тривала низка одночасних обшуків за підозрою у заподіянні державі збитків через незаконне розмитнення товарів.

«У рамках досудового розслідування одночасно проведені понад 60 обшуків на території Київської, Одеської та Львівської областей. Обшуки у помешканні Ю. Марушевської не проводилися», – повідомила Сарган.

Вона уточнила, що Генпрокуратура розслідує дії чиновників Одеської митниці з листопада 2015 року до листопада 2016 року. Перевіряється підозра про можливу попередню змову в інтересах третіх осіб з боку чиновників, що могли дозволити занижувати вартість товарів для розмитнення.

«Розмір мита, яке стягувалось у державний бюджет, також занижувався. Унаслідок злочинних дій завдано збитків державі на суму 6,92 мільйона гривень. Слідство провадиться Слідчим управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ спільно з оперативними працівниками Головного управлінням з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ», – пояснила Сарган.

Слідство триває, зазначила речниця ГПУ.

Сьогодні екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська заявила у соцмережах, що представники СБУ та ГПУ намагаються провести обшук у її квартирі за її відсутності. Марушевська стверджувала, що силовики прийшли в рамках невідомого їй кримінального провадження. Також вона заявляла про обшуки в Романа Баховського, який очолював роботу «Відкритого митного простору».

Марушевська назвала події «тиском чинної влади і відповіддю на вчорашнє затримання НАБУ глави ДФС Романа Насірова».

Наразі СБУ заяв Марушевської не коментувала.

Юлія Марушевська очолювала Одеську митницю з жовтня 2015 року. У листопаді минулого року вона заявила про те, що йде з посади. Причиною відставки стала, за її словами, «відсутність політичної волі у президента України та прем’єр-міністра завершити проект реформування митниці».

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив після цього, що у поданому вигляді заява Марушевської «неприйнятна». Він також додав, що звільнення Юлії Марушевської можливе лише після передачі справ та документів у порядку, встановленому чинним законодавством.