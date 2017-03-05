Військові: зі 110 обстрілів минулого дня 50 були з важкого озброєння

Речник Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на частині Донбасу полковник Андрій Лисенко повідомив, що зі 110 обстрілів підконтрольної Києву території України за попередню добу, суботу, 50 були з важкого озброєння.

За його словами, на луганському напрямку з 42 обстрілів половина була з важкого озброєння, на донецькому напрямку таких було 17 із 26, а на маріупольському напрямку з 42 обстрілів 12 були з важкого озброєння.

Речник також підтвердив дані про втрати українських сил за суботу: один український військовий загинув, 12 зазнали поранень і травм.

Раніше в неділю у прес-центрі штабу АТО повідомляли, що за суботу один український військовий загинув, десятеро були поранені і двоє травмовані.

Донецькі сепаратисти з угруповання «ДНР» до своїх попередніх заяв додали, що за минулу добу в них були вбиті двоє бойовиків і ще один був поранений. Вони стверджують, що протягом тієї доби українські війська здійснили майже 2,5 тисячі пострілів по їхніх позиціях із усіх видів зброї, від стрілецької до важкої артилерії.

Луганські сепаратисти з угруповання «ЛНР» із новими заявами про становище на лінії фронту не виступали.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі відбувається помітне загострення бойових дій, яке не припиняється й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і спільні російсько-сепаратистські сили заперечують свою вину і звинувачують у порушеннях і провокаціях іншу сторону.