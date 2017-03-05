Президент Туреччини порівняв із нацизмом заборони в Німеччині на мітинги турецьких міністрів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що заборони в Німеччині на агітаційні мітинги для турецьких громадян, що живуть у Німеччині, на підтримку турецького референдуму про розширення повноважень президента, в яких мали брати участь турецькі міністри, «не відрізняються від практики часів нацизму».

За його словами, Німеччина нині «не має ніякого стосунку до демократії».

Попередніми днями в Німеччині місцеві органи влади не дали дозволу на кілька таких акцій. Після цього Туреччина вже критикувала Німеччину за це, стверджуючи, що це результат роботи деяких сил у німецькій владі, що «не хочуть допустити сильної Туреччини», та канцлер Німеччини Анґела Меркель відкинула ці заяви, нагадавши, що в Німеччині такі рішення є виключною прерогативою місцевої влади.

Референдум про пропоновані зміни до Конституції Туреччини про різке розширення повноважень президента призначений на 16 квітня. Анкара закликає взяти в ньому участь і проголосувати «за» і громадян Туреччини, що живуть в інших країнах.

Пропозиція, яку парламент Туреччини вже схвалив у січні, має перетворити країну з парламентської республіки на державу з президентом-головою виконавчої влади і надати йому право видавати укази, обов’язкові до виконання, запроваджувати надзвичайний стан, призначати міністрів та інших чільних державних посадовців чи розпускати парламент.

Крім того, в разі схвалення на референдумі реформа означатиме, що чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган, який і домагається її запровадження для себе, отримає право залишатися на посаді до 2029 року.

Ердоган твердить, що реформа необхідна задля стабільності в нинішній неспокійний час. Критики висловлюють побоювання, що зміни призведуть до все дальшого скорочення демократії у країні і посилення авторитарної влади Ердогана.