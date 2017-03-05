Верховний лідер Ірану заявив, що Ізраїль хоче зіпсувати відносини Тегерана з Азербайджаном

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив президентові Азербайджану Ільгаму Алієву, що Ізраїль прагне послабити зв’язки між двома країнами.

«Злий сіоністський режим докладає зусиль більше, за всіх ворогів, щоб послабити братні відносини між Іраном і Азербайджаном», – сказав Хаменеї на зустрічі з Алієвим 5 березня.

За його словами, обидві країни повинні бути «пильними» в захисті своїх «дружніх зв’язків».

Ільгам Алієв, який прибув до Тегерана 5 березня, зустрівся під час візиту також і з президентом Ірану Хасаном Роугані.

Іран раніше критикував контакти Азербайджану з Ізраїлем, який продає зброю і військову техніку Баку. Тегеран також не визнає державу Ізраїль.