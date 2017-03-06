«Центр протидії корупції» подав до суду на СБУ через е-декларації

Громадська організація «Центр протидії корупції» подала до суду на Службу безпеки України через засекречення інформації з декларацій співробітників цього відомства. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації

«Визнання керівництвом СБУ інформації з декларацій державною таємницею, подачу декларацій не до НАЗК, а у власну закриту систему невідомого походження, доступ до якої мають тільки в службі, активісти вважають незаконним», – інформують в організації.

Перше судове засідання у справі заплановане на 6 березня в Окружному адміністративному суді Києва.

«Антикорупціонери мають намір в судовому порядку змусити СБУ розсекретити інформацію з декларацій і відомості про зміни майнового стану керівництва та слідчих, а також визнати незаконними створення службою власної системи обробки та зберігання декларацій», – йдеться у повідомленні на сайті «Центру протидії корупції».

«Також активісти хочуть визнати незаконною бездіяльність керівництва Нацагентства з протидії корупції, яке мало розробити порядок подання декларацій для «секретних держслужбовців». Утім, як стверджують активісти, такого порядку розроблено не було, і доступ до державної таємниці у НАЗК іще не отримали – а це, за словами антикорупціонерів, єдиний спосіб перевіряти «цілком таємні декларації», що за законом і мають робити в Нацагентстві», – наголосили в організації.

У СБУ та НАЗК наразі не коментували повідомлення «Центру протидії корупції».

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року.

У СБУ тоді заявили, що всі співробітники відомства подали електронні декларації вчасно, але «дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу».

У грудні 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та UA:Перший, повідомили, що СБУ засекретила декларації своїх співробітників і до них не має доступу навіть НАЗК.