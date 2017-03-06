Цього року для топ-чиновників планують закупити алкоголю на майже 1,5 мільйона гривень – #Точно

Державне підприємство «Гарант-Сервіс», яке обслуговує Адміністрацію президента України, Кабінет міністрів України, Верховну Раду України, Раду національної безпеки і оборони та інші органи влади, планує закупити алкогольних напоїв на 1,43 мільйона гривень. Така інформація міститься порталі публічних закупівель Prozorro, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Загалом для чиновників планують закупити 14 тисяч 573 пляшки міцних напоїв, зокрема, коньяки категорії VSOP та віскі кількарічної витримки. Судячи із замовлення, у владних стінах віддають перевагу українській горілці «Старий Житомир Оновлена» – хочуть придбати найбільше, 2,5 тисячі пляшок. Найменше закуплять коньяку Martell VSOP у пляшках 0,7 літра – 2 пляшки в сувенірній коробці.

Повний перелік алкоголю можна переглянути тут.

Окремо державне підприємство «Гарант-Сервіс» планує на 2017 рік закупити пива на 50 тисяч гривень.

У 2015 році «Гарант-Сервіс» оголошував тендер на значно більшу кількість алкоголю – 17 тисяч 754 пляшки. Тоді Державне управління справами, якому підпорядковується «Гарант», повідомляло, що витрати планують здійснити за гроші, отримані з комерційної діяльності підприємства.