НАБУ оскаржило рішення САП закрити справу щодо посадовців ДСЕС

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що оскаржило рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрити справу щодо посадовців Державної санітарної епідеміологічної служби України. За повідомленням, таку скаргу направили на ім’я керівника САП Назара Холодницького ще у п’ятницю, 3 березня.

Як мовиться в повідомленні, детективи НАБУ подали скаргу на рішення Василя Кричуна, старшого прокурора групи прокурорів САП, про закриття кримінального провадження стосовно колишнього в. о. голови та начальника одного з департаментів ДСЕС. У скарзі йдеться, зокрема, про те, що детективи бюро зібрали вичерпну доказову базу й не погоджуються з рішенням прокурора про відсутність складу злочину, а також просять керівника САП скасувати постанову про закриття кримінального провадження та змінити групу прокурорів, мовиться в повідомленні.

НАБУ оприлюднило й відеозапис, на якому, за повідомленням, «зафіксовані факти висловлення в. о.голови Держсанепідемслужби у присутності керівника одного з департаментів пропозиції керівникам регіональних підрозділів щодо написання на його ім’я листа з проханням погодити преміювання керівного складу в розмірі двох посадових окладів за умови передачі йому половини з кожної премії».

У червні минулого року було повідомлено про затримання виконувача обов’язків керівника Держасанепідслужби Святослава Протаса і ще одного представника керівництва служби. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді заявляв: «Група чиновників на чолі з Протасом розробила і впровадила злочинну схему розкрадання великої суми бюджетних коштів. На переведенні в готівку та отриманні першого ж траншу викрадених коштів (400 000 гривень) учасники афери були затримані».

Так заявили тоді і в НАБУ: «Відповідно до схеми, керівник Держсанепідслужби України надав злочинну вказівку низці директорів відповідних державних обласних установ, згідно із якою їм та їхнім заступникам виплатять премію до Дня медичного працівника у розмірі двох місячних посадових окладів, один з яких вказані особи можуть залишити собі, а інший повинні передати йому».

Святославу Протасові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), другого затриманого, начальника департаменту ДСЕС Олександра Чепурного, офіційно підозрюють за частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (пособництво у згаданому вище злочині).

У липні минулого року Кабінет міністрів України звільнив Протаса з займаної посади.