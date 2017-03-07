Трамп обговорив із Нетаньягу небезпеки з боку Ірану

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели 6 березня довгу телефонну розмову про стратегічні загрози, які, на думку обох сторін, становить Іран.

«Два лідери детально обговорили небезпеки, пов’язані з ядерною угодою з Іраном та іранською агресією в регіоні, і потребу співпрацювати, щоб впоратися з цими небезпеками», – повідомили про зміст розмови в офісі ізраїльського прем’єр-міністра.

Нетаньягу та інші критики угоди з Іраном побоюються, що коли через 10 або 15 років термін домовленостей буде вичерпано, Тегеран буде на порозі створення ядерної бомби.

Відповідно до ядерної угоди, укладеної 2015 року Іраном і світовими державами, Тегеран погодився обмежити свою ядерну діяльність в обмін на часткове зняття санкцій.

У лютому Вашингтон наклав нові санкції на іранський Корпус вартових ісламської революції та на людей і компанії, які підтримують програму запусків балістичних ракет в Ірані. Президент Трамп додав тоді, що його адміністрація зробить усе можливе, щоб не дати Іранові створити ядерну зброю будь-коли.