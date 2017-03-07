У Сімферополі суд продовжив арешт 5 фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

У Сімферополі суд продовжив на 3 місяці арешт п’ятьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» – Емілю Джемаденову, Узаїру Абдулаєву, Теймуру Абдулаєву, Айдеру Саледінову та Рустему Ісмаїлову. Про це повідомляє сайту проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» із посиланням на адвоката Едема Смедляєва.

Суд продовжив арешт до 11 червня. «Мотивували тим, що не встигли провести слідчі дії, низка експертиз не готова», – зазначив Смедляєв.

Він додав, що на судовому засіданні були присутні троє фігурантів справи – Джемаденов і брати Абдулаєви. Саледінов і Ісмаїлов і далі перебувають на психіатричній експертизі.

12 жовтня 2016 року в окупованому Росією Криму відбулися обшуки у п’яти мусульманських родинах. У результаті затримали п’ятьох кримських татар – Еміля Джемаденова, Узаїра Абдулаєва, Теймура Абдулаєва, Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова. Їх звинувачують в участі у забороненій у Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Наприкінці лютого стало відомо, що Саледінова й Ісмаїлова відправили на психіатричну експертизу.

Напередодні Державний департамент США у своїй доповіді про стан прав людини у світі звернув увагу на систематичні порушення прав людини в окупованому Росією Криму і зокрема згадав про «справу Хізб ут-Тахрір».