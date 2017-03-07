Вибух на шахті «Степова»: стан шахтарів, які у лікарні, стабільний

Стан усіх 23 гірників шахти «Степова», які постраждали внаслідок аварії 2 березня і перебувають у лікарні, стабільний. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив завідувач опікового відділення 8-ї лікарні Львова Василь Савчин.

«Сьогодні стан гірників стабільний, призначено лікування і ще додаткові обстеження», – розповів лікар.

Державна комісія продовжує роботу щодо розслідування причин аварії на шахті «Степова». За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, 7 березня її учасники спілкувалися з родичами загиблих гірників.

Вибух, що спричинив завалення гірської породи, стався на шахті 2 березня. Загинули восьмеро людей. За попередніми даними, причиною став вибух метану, іскра спричинила пожежу.

Голова Незалежної профспілки шахтарів Михайло Волинець заявив на брифінгу 6 березня, що причиною трагедії є «неправильна організація системи вентиляції, у видобувній лаві ділянці не вистачало повітря для вентиляції, а через це була перевищена норма газу-метану».

За фактом загибелі гірників на шахті «Степова» прокуратура Львівської області порушила кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».