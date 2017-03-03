Що стало причиною трагедії на шахті «Степова»? Комісія розглядає кілька версій

Львів – Двадцять гірників, які постраждали 2 березня у видобувній лаві шахти «Степова» Державного підприємства «Львіввугілля», перебувають на лікуванні у 8-їй міській лікарні Львова. Один шахтар залишився у Червоноградському шпиталі. Стан усіх гірників стабільний, кажуть медики, більшість із них отримали травми середньої важкості. Восьмеро шахтарів загинули. 3 березня в Україні – день жалоби за загиблими. Комісія техногенно-екологічної безпеки з’ясовує причини трагедії. Версій кілька.

Травмовані гірники шпиталізовані в опікове відділення. Із більшістю поруч їхні рідні. Не всі хочуть згадувати трагедію, ще перебувають у стані стресу і шоку, що у лаві загинули восьмеро їхніх колег. 27 -річний Сергій Бутрей п’ятий рік працює на шахті «Степова», на поверхню він вибрався сам.

У мене руки були обпечені, не міг вже вийти, мені допомогли. А хлопці пішли у лаву витягувати інших

«Пішов порох, відбувся спалах, вогонь, накрився руками, щоб обличчя захистити. Дим пішов у другий бік, то я помалу рушив, лампа, каска вилетіли, я пішов на свіжий струмінь, виліз, там були хлопці вгорі. У мене руки були обпечені, не міг уже вийти, мені допомогли. А хлопці пішли у лаву витягувати інших, їх ще 6-7 було там. Порох, нічого не видно, дихати не було чим, вуглекислий газ, думав, що не вийду. Не усвідомлював, бо інколи там чути удар, тут сильний порох був, і хвиля нас порозкидала. Дуже було темно. Ніхто не знає, що як. Сильно легені подразнені і дихати важко», – розповів гірник.

28 липня у нього – весілля, сподівається, що до того часу всі рани загояться і він повернеться на шахту. «Не знаю, що датчик показував, диспетчер мав усе це бачити, ці датчики внизу. Люди мають наглядати, чи вода, кабелі, чи все гаразд. Датчики трохи старі, трохи нового».

Сусід по палаті і товариш по роботі Сергія Василь Сковрон розповідає, що були два спалахи, один за одним.

Побачив: вогонь пішов. Миттєво газ пішов, його не почуєш, він без смаку і запаху. Ми мали респіратори і є саморятівники, але хвилею їх відкинуло

«Побачив: вогонь пішов. Миттєво газ пішов, його не почуєш, він без смаку й запаху. Могло бути якесь замикання, кабелі старі, їх не замінювали. Умови роботи складні, з часом обладнання зношується. Ні одна шахта не є у доброму стані. Чи спрацювали датчики, я не знаю, то нагорі, а я був у лаві. Ліз сам на свіжий струмінь повітря, потім упав, і мене хлопці витягнули. Ми мали респіратори і є саморятівники, але хвилею їх відкинуло. Ту лаву, яку ми опрацьовували, вона дуже складна. Чи я повернусь на шахту? Як шахти не закриють, то треба допрацювати, як будуть платити», – розповів гірник Василь Сковрон, який працює на шахті «Степова» від 2008 року.

За словами лікарів, життю жодного із постраждалих шахтарів нічого не загрожує. У них опіки тіла, верхніх дихальних шляхів, інтоксикація організму.

Ускладнення можуть виникати на 3-5 день. Найбільше опіків має один пацієнт – 25%, переважно у пацієнтів обпечені найбільше руки

«Усі ускладнення, які можуть виникати, скажімо, після опіків дихальних шляхів, це десь буде на 3-5 день, може бути бронхіт, пневмонія, але ми старатимемось профілактично лікувати, щоб не допустити. Найбільше опіків має один пацієнт – 25%, переважно у пацієнтів обпечені найбільше руки», – зазначив Василь Савчин, завідувач опікового відділення 8-ої лікарні.

Обладнання шахт не оновлювалось роками

Трагедія на шахті «Степова» сталася 2 березня, близько 13 години, у видобувній лаві на глибині 550 метрів. За попередньою інформацією, причиною був вибух метану, припускають, що було коротке замикання кабелю, що спричинило пожежу. За фактом загибелі гірників прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за статтею 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. На шахті «Степова» тривають роботи з дегазації. 4 березня експертна група має оцінити можливість відновлення роботи шахти, повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. За його словами, причиною аварії був спалах метану.

Обладнання шахт є достатньо застаріле, зокрема комбайни, які застарілі. І це буде розглядатись однією з версій. Ще одна з версій – роботи зі збільшення обсягів видобутку вугілля і розробка нової лави, яка велась у стволі шахти «Степова»

«Про причини спалаху має дати висновки комісія. Обладнання шахт є достатньо застаріле, на відміну від східних областей, у нас у Львівсько-Волинському вугільному басейні практично не оновлювалось обладнання, зокрема комбайни, які застарілі. І це буде розглядатись однією з версій. Ще одна з версій, що розглядатиметься, – роботи зі збільшення обсягів видобутку вугілля і розробка нової лави, яка велась у стволі шахти «Степова», – каже очільник області.

Олег Синютка заявив Радіо Свобода, що від часу блокади активістами й народними депутатами залізничного переїзду на Донбасі, через що з окупованої території в Україну не надходить вугілля, на львівських шахтах почали його більше видобувати. Чи не пов’язує голова Львівської ОДА трагедію на шахті із блокуванням, чи не була аварія на шахті навмисно спланована? На це запитання Радіо Свобода керівник області, який належить до «Блоку Петра Порошенка», відповів так: «Я не можу робити висновки про пряму залежність блокади і аварії. Те, що ми змушені були нарощувати обсяги видобування вугілля, щоб забезпечити енергетичну безпеку країни, це очевидно».

З-поміж різних причин (аварії) може бути іскра, полум’я і при порушенні системи вентиляції не спрацювали контролюючі пристрої, робота щодо розслідування триває

Відповідно, чим більше гірники видобували вугілля, тим більша кількість метану була у лаві, а це потенційно збільшувало ризик. Тим часом голова Незалежної профспілки шахтарів Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «з-поміж різних причин (аварії) може бути іскра, полум’я і при порушенні системи вентиляції не спрацювали контролюючі пристрої, робота щодо розслідування триває».

Також він заявив, що шахти Львівщини навмисно доводять до банкрутства, навмисно заблокували рахунки державного підприємства «Львіввугілля». Про всі факти зловживань Михайло Волинець озвучив на засіданні комісії за участю прем’єр-міністра. Однак чи буде проведене об’єктивне розслідування трагедії на шахті? Чи є політична воля у керівництва держави розвивати вугільну галузь на Львівщині?

4 березня на Львівщині прощатимуться із загиблими гірниками. Без батьків залишились десять неповнолітніх дітей.