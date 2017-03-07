За фактом смерті затриманого в райвідділку поліції Дніпра відкрили кримінальне провадження – поліція

За фактом смерті затриманого в райвідділку поліції Дніпра відкрите кримінальне провадження, повідомила Радіо Свобода речник обласного управління поліції Ганна Старчевська.

За її даними, провадження відкрите за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою правовою кваліфікацією «природна смерть».

Як поінформували в поліції, за фактом смерті затриманого призначена службова перевірка, яку здійснює патрульна поліція Дніпра спільно з обласним управлінням поліції. Має бути встановлено, чи не перевищили поліцейські свої службові обов’язки при затриманні чоловіка, зазначили в поліції.

За даними обласної поліції, при затриманні чоловік чинив активний опір, але поліцейські не застосовували до нього ніяких спецзасобів, окрім кайданок.

Потім його доправили до райвідділу, де йому стало зле. «Швидка», яку викликали поліцейські, не встигла приїхати, чоловік помер.

6 березня увечері в Чечелівському районному відділенні поліції Дніпра помер затриманий чоловік 1981 року народження, його підозрювали у скоєнні крадіжки мобільного телефона. За даними поліції, підозрюваного не встигли допитати. Триває судово-медична експертиза.