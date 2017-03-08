У Києві під час феміністичного маршу поліція затримала кількох осіб

У Києві під час феміністичного маршу 8 березня поліція затримала кількох осіб. Як видно з трансляції Радіо Свобода, наразі йдеться про затримання щонайменше двох осіб.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, причини затримання наразі невідомі і поліція нічого не деталізує, але у затриманих були пляшки з зеленкою і кефіром.​

Один із затриманих чоловіків сказав журналістам, що прийшов, щоб висловити незгоду з вимогами учасників маршу.

Організатори позиціонують марш як акцію проти інституційного насильства над жінками. Під час ходи звучать гасла з вимогою дотримання прав людини, а також проти гендерної дискримінації. До акції приєдналися зокрема представники правозахисної організації «Міжнародна амністія».