У Києві з нагоди 8 березня розпочався феміністичний марш

У Києві 8 березня збираються на феміністичний марш. Організатори позиціонують акцію як ходу проти інституційного насильства над жінками.

Напередодні організатори акції заявили, що отримували погрози на свою адресу. Вони також повідомили про намір звернутися у поліцію у зв’язку з цим.

Цього року Інститут національної пам’яті виступив із «декомунізаційною» ініціативою скасування вихідного 8 березня, на що феміністичні організації відреагували відкритим листом. Активісти нагадали, що 8 березня – це, перш за все, день на підтримку жіночих прав.