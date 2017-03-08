Єврокомісія з нагоди 8 березня: жінки залишаються найбільш уразливими під час конфліктів

Комісари Європейського союзу у спільній заяві з нагоди Міжнародного жіночого дня наголосили на необхідності подальшої боротьби за гендерну рівність і нагадали, що 2017 рік Єврокомісія оголосила роком викорінення усіх форм насильства над жінками та дівчатами. Текст заяви на своїй сторінці у «Фейсбуці» оприлюднило представництво ЄС в Україні.

«Нетерпимість до жінок і жінконенависництво проявляються як у публічній сфері, так і у теренах підлої анонімності інтернету. Атаки на права жінок збільшуються. Й досі доволі багато європейців вважають, що статевий акт без згоди можна виправдати. Жінки дуже часто підпадають під дискримінацію та насильство, особливо у зонах конфлікту по всьому світу», – йдеться у заяві ЄС.

«У Європі та за її межами потрібно зробити ще багато чого. Часто жінки є найбільш уразливими під час конфліктів, у ситуаціях, які стосуються міграції та переміщення, а також у місцях, де ситуація з бідністю та змінами клімату є найтяжчою. Окрім того, зростає у геометричній прогресії кількість жінок-жертв торгівлі людьми, які потрапляють до ЄС у рамках чинного міграційного контексту», – наголосили єврокомісари.

У заяві мовиться, що, як і 60 років тому, Європейський союз відданий ідеї гарантування рівності для жінок по всьому світу.

Заяву підписали перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, віце-президент Єврокомісії Федеріка Моґеріні, а також низка єврокомісарів.