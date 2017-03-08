В Ужгороді активісти заявляють про зрив акції за права жінок

В Ужгороді активісти заявляють про зрив акції на підтримку прав жінок і ратифікації Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству представниками правих організацій.

На відео, оприлюдненому однією з учасниць акції, зокрема видно, як невідомі забирають в активістів плакати.

Учасниця акції називає причетним до зриву мирного зібрання керівника націоналістичного руху «Карпатська Січ» Тараса Деяка. Сам він на своїй сторінці у «Фейсбуці» підтвердив, що виступає проти акції, бо вона «спрямована на знищення основ українського суспільства».

У поліції інцидент поки не коментували.

Акції на підтримку прав жінок 8 березня відбулися у низці українських міст. У Києві за підсумками феміністичного маршу з нагоди Міжнародного жіночого дня поліція склала 4 адміністративні протоколи.