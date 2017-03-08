УГКЦ продовжує діяти на окупованих територіях – глава церкви Святослав (Шевчук)

Священники Української греко-католицької церкви (УГКЦ) продовжують діяти на окупованих теренах України, це є свідомим вибором. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав глава церкви Святослав (Шевчук).
Він повідомив, що в УГКЦ є 11 таких парафій.
«Очевидно, що не всі вони функціонують належним чином, але сьогодні є чотири священники, які душпастирують в Луганську і в Донецьку, є п’ять наших парафій в Криму, які нам вдалося зберегти і захистити за допомогою дипломатичного втручання римської апостольської столиці», – розповів Святослав (Шевчук) під час розмови в празькій студії Радіо Свобода.
За його словами, один із видів служіння «це просто бути поруч, бути там, а з іншого боку – бути голосом тих людей і бути тим мостиком, який єднає ті території з великою українською родиною», тому діяльність на окупованих теренах є «свідомим вибором».
Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) перебуває в Празі з 7 по 9 березня для зустрічей з місцевою українською громадою, духовними лідерами і високопосадовцями Чеської Республіки.
Після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, досі контролюють проросійські бойовики. Ці території визнані тимчасово окупованими. За даними ООН, від початку конфлікту на сході України від квітня 2014 року там загинули майже 10 тисяч людей.
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