Президент Косова відхилив можливість відмовитися від перетворення сил безпеки на армію

Президент Косова Хашим Тачі заявив, що в його плані перетворити нинішні легко озброєні «сили безпеки» на повноцінні збройні сили «шляху назад немає».

«Сили безпеки Косова будуть перетворені на Збройні сили Косова», – заявив він в інтерв’ю балканській службі Радіо Вільна Європа.

Він виступив із цією заявою після застережень НАТО і США проти такого кроку, що порушив би чинну косовську конституцію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що вже попереджав косовських керівників, що такий крок без зміни конституції не принесе користі. Якщо влада Косова доможеться просування цього плану, союз НАТО буде змушений скоротити нинішню співпрацю з косовськими силовими структурами, попередив він.

Так само й посольство США у Приштині виступило з заявою про занепокоєння планом створити збройні сили Косова без зміни конституції. Як заявили в посольстві, США готові до консультацій із цього приводу, але попереджають, що схвалення пропонованого владою Косова закону змусить Вашингтон переглянути двосторонню співпрацю і підтримку Сил безпеки Косова.

У вівторок Хашим Тачі подав до парламенту законопроект про перетворення цих сил безпеки на армію, що він назвав «нормальним кроком суверенної й незалежної держави». Чинна конституція Косова не передбачає такої можливості. Для зміни конституції необхідні голоси депутатів парламенту, що представляють косовських сербів, які такої зміни не підтримають. Закон же можна ухвалити й без них.

Як очікується, голосування відбудеться найближчими днями. Депутати-серби, а їх 11 у парламенті зі 120 осіб, уже заявили, що бойкотуватимуть це голосування.

Косово, що одностороннім чином проголосило свою незалежність від Сербії, має з 2009 року легко озброєні Сили безпеки Косова, завдання яких можна порівняти з силами цивільної оборони і реагування на надзвичайні ситуації. Військовий захист частково визнаної держави, яка, за чинною конституцією, не має повноцінних збройних сил, забезпечують міжнародні війська, що перебувають там.