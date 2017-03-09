Суд розблокував рахунки держпідприємства «Львіввугілля»

Господарський суд Львова розблокував рахунки державного підприємства «Львіввугілля», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Таким чином, суд задовольнив позов підприємства.

Очікується, що впродовж кількох днів гірникам виплатять заборгованість з зарплати за січень – 40 відсотків.

Близько півсотні гірників з усіх шахт підприємства сьогодні біля будівлі суду протестували з вимогою сплати заборгованості.

За даними представників профспілкових організацій, на сьогодні вийшли на роботу працівники всіх шахт підприємства «Львіввугілля», окрім працівників шахти «Степова», де минулого тижня сталася аварія. За інформацією профспілкових організацій, вугілля будуть відвантажувати на теплоелектростанції.

Напередодні регіональна рада Незалежної профспілки гірників повідомила, що з 9 березня шахтарі відмовляються відвантажувати вугілля на теплоелектростанції, а лежатиме воно на складах. Шахтарі обіцяли, що їхній протест триватиме допоки не будуть виконані вимоги, серед яких – розблокування рахунків ДП «Львіввугілля» для виплати зарплати шахтарям (заборгованість за січень).