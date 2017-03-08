Шахтарі «Львіввугілля» припиняють відвантаження вугілля

Львів – 23 гірники, постраждалі 2 березня під час аварії на шахті «Степова», перебувають у Львівській міській лікарні. Медики повідомили Радіо Свобода, що ніхто із шахтарів не є у критичному стані. Загинули внаслідок аварії восьмеро гірників. Тим часом працівники Державного підприємства «Львіввугілля» з 9 березня припиняють відвантаження вугілля, допоки уряд не виконає їхні вимоги.

Ніхто із двадцяти трьох постраждалих гірників не є у критичному стані. За словами медиків, стан їхнього здоров’я стабільний. Усі необхідні ліки для потерпілих є. Також гірникам виплатять матеріальну допомогу. Гроші для родин загиблих гірників і постраждалих пообіцяв прем’єр Володимир Гройсман.

А Львівська облрада виділила близько мільйона вісімсот тисяч гривень для виплати одноразової компенсації з бюджету області для постраждалих шахтарів і родин загиблих.

Є проблема по шахтах, де заблоковані рахунки судом

Наразі ніхто ще ніякої допомоги не отримав, як і не виплачено повністю зарплату гірникам усіх шахт «Львіввугілля» за січень. Хоча у день трагедії прем’єр Володимир Гросман запевнив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода: «Є проблема по шахтах, де заблоковані рахунки судом. Сьогодні Міністерство юстиції, всі наші юристи працюють, щоб вирішити у правому полі це питання. Але це було за рішенням українських судів у 2015 році, шкода, що не були зроблені кроки, щоб не дозволити блокувати рахунки. Мені доведеться це вирішити. Думаю, що день, два, три і знайду вихід із ситуації», – пообіцяв український прем’єр.

Однак минуло шість днів і гірники не отримали всю зарплату за січень. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка пояснив у коментарі Радіо Свобода.

Дирекція «Львіввугілля» має надіслати документи Міністерству юстиції, щоб розблокувати рахунки підприємства

«Частину зарплати гірникам виплачено. Дирекція «Львіввугілля» має надіслати документи Міністерству юстиції, щоб розблокувати рахунки підприємства і вся сума буде перерахована днями», – пояснив очільник області.

Дві комісії розслідують причини трагедії

Зараз на шахті «Степова» працюють дві державні комісії щодо розслідування причин аварії на шахті «Степова», одна під керівництвом віце-прем’єра, інша – заступника керівника Державної служби з питань праці. Але жодна із них не назвала за шість днів після трагедії причину аварії на шахті «Степова.

Тим часом гірники шахти «Степова» вимагають гарантувати їм безпеку праці і відмовились спуститись у шахту. Регіональна рада Незалежної профспілки гірників повідомила, що з 9 березня шахтарі відмовляються відвантажувати вугілля на теплоелектростанції, а лежатиме воно на складах. Протест триватиме допоки не будуть виконані такі вимоги: розблокувати рахунки ДП «Львіввугілля» для виплати зарплати шахтарям (заборгованість за січень), внести пункт «передоплата коштів» у договір у розділі розрахунків за відвантаження вугілля, повернути в галузеву угоду термін «мінімальна зарплата при розрахунку тарифів і посадових окладів», виділити кошти на охорону праці не менш ніж 200 мільйонів гривень, скоротити апарат управління ДП «Львіввугілля» не менш як на 50% чисельності, впорядкувати Списки № 1 і № 2 (списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах – ред.) згідно з атестацією робочих місць.

За попередньою інформацією, причиною аварії на шахті був вибух газу. Невеличку іскру вогню, за припущенням постраждалих гірників, могло спричинити коротке замикання кабелю, який не замінювали останні десять років. Тим часом голова незалежної профспілки шахтарів Михайло Волинець заявив на брифінгу, що причиною трагедії є «неправильна організація системи вентиляції, що у видобувній лаві ділянці не вистачало повітря для вентиляції, а через це була перевищена норма газу-метану».

Депутат Львівської облради із Сокальщини (саме у цьому районі розташована шахта «Степова») Сергій Касьян зазначив, що шахта «Степова» найкраща з усіх копалень «Львівугілля» і перспективна, не є у переліку тих, які можуть бути приватизовані. Депутат наголошує, що найбільшою проблемою є те, що вугільна галузь роками у регіоні недофінансовується.

Засобів захисту нових немає, техніка застаріла. Вугільний регіон треба розвивати

«Засобів захисту нових немає, техніка застаріла. Вугільний регіон треба розвивати. Я був на Донбасі й вночі бачив, як нелегально з так званої «ДНР» вивозилось вугілля. А у нас треба вкласти гроші, добудувати «Нововолинську шахту № 10», яка може давати мільйон тонн вугілля», – каже Сергій Касьян.

На добудову шахти «Нововолинська № 10» потрібно від 250 до 300 мільйонів гривень. Торік восени міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик обіцяв знайти інвестора на будівництво шахти, яке триває з 1989 року. Модернізації потребують всі шахти Львівсько-Волинського вугільного басейну. Закриття шахт на Львівщині означатиме безробіття і відсутність коштів у місцевому бюджеті. Адже 48% коштів у бюджет Сокальщини надходить з вугільної галузі, у Червонограді – 42%.