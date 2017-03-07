Шахтарі «Степової» мають намір зупинити відвантаження вугілля, якщо їм не гарантують безпеку праці

Шахтарі шахти «Степова», що на Львівщині, мають намір із 9 березня зупинити відвантаження вугілля, якщо уряд не гарантує їм безпечну працю. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, відповідне рішення робітники ухвалили за підсумками зборів у вівторок.

Гірники закликають уряд виконати вимоги регіонального осередку Незалежної профспілки гірників України: розблокувати рахунки ДП «Львіввугілля» для виплати зарплати шахтарям (заборгованість за січень), внести пункт «передоплата коштів» у договір у розділі розрахунків за відвантаження вугілля, повернути в галузеву угоду термін «мінімальна зарплата при розрахунку тарифів і посадових окладів», виділити кошти на охорону праці (не менш ніж 200 мільйонів гривень), скоротити апарат управління ДП «Львіввугілля» не менш ніж на 50 %, впорядкувати Списки №1 і №2, згідно з атестацією робочих місць.

2 березня о 12:46 на горизонті 550 метрів у 119-й лаві внаслідок вибуху сталося завалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34. Загинули восьмеро людей. За попередніми даними, причиною став вибух метану, іскра спричинила пожежу.

За фактом загибелі гірників на шахті «Степова» прокуратура Львівської області порушила кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». У Кабміні повідомили, що родинам загиблих виплатять по 500 тисяч гривень, постраждалим – по 75.

В уряді також створили комісію для розслідування трагедії, а також перевірки ситуації з безпекою на інших вуглевидобувних підприємствах України.