Лідери ЄС затвердили Туска президентом Європейської ради на новий термін

Керівники держав і урядів країн-членів Європейського союзу на зустрічі у Брюсселі затвердили президента Європейської ради, представника Польщі Дональда Туска на новий 30-місячний термін на цій посаді, попри заперечення уряду Польщі.

За повідомленнями, з 28 учасників саміту ЄС 27 були «за» й 1 «проти».

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявляв, що Варшава зробить усе можливе, аби не допустити цього призначення вже цього дня.

Але багато з лідерів ЄС іще попередніми днями заявляли, що підтримають повторне призначення Туска. Зокрема, канцлер Німеччини Ан»ела Меркель заявила, що його переобрання буде «ознакою стабільності» для Євросоюзу, а прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звертав увагу на вміння чільного посадовця ЄС «тримати голову холодною» в неспокійний час.

Різко проти кандидатури Дональда Туска, колишнього прем’єр-міністра Польщі і представника польської партії «Громадянська платформа», виступила Варшава, де нині при владі партія «Право і справедливість». Лідер партії, давній політичний суперник Дональда Туска Ярослав Качинський, зокрема, звинувачував його у смерті свого брата, тодішнього президента Польщі Леха Качинського, в авіакатастрофі в Росії 2010 року, в час прем’єрства Туска.

Президента Європейської ради лідери ЄС обирають більшістю голосів, тому згода Польщі була не обов’язкова.