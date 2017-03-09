Суд у Дніпрі: ще двоє свідків упізнали обвинуваченого у вбивстві патрульних

На суді у справі обвинуваченого у вбивстві двох патрульних поліцейських колишнього бійця колишнього підрозділу «Торнадо» Олександра Пугачова ще двоє свідків убивства впізнали його.

На судовому засіданні в Центральному районному суді Дніпра касир-контролер автовокзалу Сергій Олійник, який давав свідчення першим, заявив, що впізнає в ньому людину, яка, погрожуючи йому пістолетом, наказала відкрити шлагбаум у бік виїзду з території автовокзалу, а лікар лікарні імені Мечникова Юрій Грабовський, який обстежував Пугачова в день убивства патрульних, – людину, яка звернулась до лікарні і в якої він за допомогою томографа виявив застряглу кулю в ребрах.

Як повідомив Грабовський, 25 вересня в другій половині дня медпрацівниця привела до нього в кабінет пацієнта з кульовим пораненням.

«Він нічого не говорив про своє поранення, а я нічого не питав. Провів обстеження, результат – вогнепальне поранення, всередині –куля. Я затягував час, користуючись тим, що пацієнт не знав, скільки проводиться обстеження. Потім зайшла група захоплення, а я вийшов», – розповів свідок про затримання обвинуваченого.

Раніше Департамент патрульної поліції Національної поліції в області заявив цивільний позов до обвинуваченого у вбивстві патрульних поліцейських. Відомство вимагає від обвинуваченого компенсації на суму 24 тисячі гривень за майно патрульних – форму, табельну зброю, патрони тощо.

Окрім того, мати загиблої патрульної поліцейської Ольги Макаренко Надія Лещик вимагає стягнути з обвинуваченого у вбивстві її дочки 3 мільйони гривень компенсації моральних збитків. За словами матері, після смерті дочки вона нездужає, окрім того, на неї лягла відповідальність виростити онуків – 11 і 13 років.

З огляду на клопотання адвоката потерпілих суд минулого тижня ухвалив рішення щодо арешту майна Олександра Пугачова.

25 вересня 2016 року у Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.