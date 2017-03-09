Українці в Іспанії протестували проти участі делегації Росії в засіданні ПАРЄ – «Євромайдан SOS»

Українські активісти у столиці Іспанії Мадриді влаштували акцію протесту проти участі делегації Росії в засіданні Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомила спільнота «Євромайдан SOS» у фейсбуці.

За повідомленням, представники української громади в Мадриді, які прийшли із мирним пікетом до місця засідання, тримали в руках червоні картки, свищики, футбольний м’яч і зустрічали учасників засідання скандуванням «Права людини поза грою».

У спільноті звернули увагу, що російська делегація бере участь у роботі ПАРЄ вперше з 2014 року, коли на неї наклали санкції через агресію Росії проти України. Автори заяви стверджують, що делегація Росії прибула до Мадрида для участі в засіданні Постійного комітету ПАРЄ на особисте запрошення президента асамблеї Педро Аграмунта.

Російська делегація була позбавлена права голосу і виключена з керівних органів ПАРЄ у квітні 2014 року, після того, як Росія окупувала український Крим. У відповідь російська делегація взагалі відмовилася брати участь у роботі асамблеї, також і нинішнього року. Але в ПАРЄ лунали й заклики повернути делегації Росії всі права попри те, що агресія Москви триває. Зокрема, з такими закликами багато разів виступав президент ПАРЄ Педро Аграмунт, відомий своїм проросійським спрямуванням.