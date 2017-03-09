Міжнародний суд відхилив прохання Боснії переглянути відповідальність Сербії за геноцид

Міжнародний суд, найвищий судовий орган у системі ООН, відхилив прохання Боснії і Герцеговини переглянути ухвалу 2007 року, якою цей суд звільнив Сербію як державу від відповідальності за геноцид у Боснії в 1990-і роки.

Як заявив Міжнародний суд, прохання відхилене з тієї причини, що його не підписали всі три члени колегіального президентського органу Боснії і Герцеговини, що представляють три головні національні спільноти країни.

Таким чином, рішення звернутися з проханням не походить від компетентного органу від імені Боснії, мовиться в повідомленні Міжнародного суду.

Із проханням звернувся представник босняків у президентстві Боснії Бакир Ізетбеґович. Він заявляв раніше, що не бачив підстав подавати листа від імені всіх трьох співпрезидентів, бо рекомендацію звернутися з таким листом подав свого часу юрист, що представляє весь президентський орган.

Це прохання, подане до Міжнародного суду в лютому, викликало критику багатьох боснійських посадовців, які заявляли, що воно може спричинити нову політичну кризу у країні, і також різку критику в Сербії.

У липні 1995 року, під час Боснійської війни, сили боснійських сербів знищили понад вісім тисяч цивільних чоловіків і хлопців, босняків-мусульман в околицях боснійського міста Сребрениці. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії і Міжнародний суд, що діють під егідою ООН, визнали Сребреницьку різанину за акт геноциду. При цьому Міжнародний суд у своєму рішенні в лютому 2007 року звільнив Сербію як державу від відповідальності за геноцид під час Боснійської війни.