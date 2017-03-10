У київському метро акцією «читаєш Кобзаря – проходиш безкоштовно!» скористались лише 147 осіб

Київський метрополітен повідомив, що оголошеною на Шевченків день, 9 березня, акцією «читаєш Кобзаря – проходиш безкоштовно!» скористалися 147 осіб.

Пасажири, які декламували вірші Кобзаря, мали змогу проїхати в підземці безкоштовно. Подія проходила на трьох станціях – «Тараса Шевченка», «Контрактова площа» та «Майдан Незалежності», з 12.00 до 15.00, по годині на кожній, повідомили в Київському метрополітені.

Найчастіше учасники декламували «Садок вишневий коло хати», «Заповіт» та «Минають дні, минають ночі», мовиться в повідомленні.

«Деякі пасажири приходили з власними книжками Шевченка, щоб долучитись до підземних читань», – додали в метрополітені.

Тарас Шевченко, український поет, письменник і художник, громадський і політичний діяч, народився 9 березня 1814 року. Він також став одним із символів України, і день народження Тараса Шевченка українці вшановують як неформальне свято. Існують і пропозиції зробити цей день вихідним, скасувавши натомість вихідний 8 березня, Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.