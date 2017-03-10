У Москві затриманий активіст Ільдар Дадін

Російський активіст Ільдар Дадін був затриманий 10 бререзня співробітниками поліції в Москві. Це сталося під час проведення ним одиночного пікету перед будівлею Федеральної служби виконання покарань.

Дадін, а також інший опозиціонер Лев Пономарьов, змінюючи один одного, вимагали відправити у відставку керівника управління Федеральної служби виконання покарань у російському регіоні Карелії Олександра Тереха.

Дадін попросив співробітників поліції, які звернулися до нього з вимогою пред’явити документи, зачитати йому підстави цих вимог і його права. Після цього силовики змусили активіста сісти в автомобіль і поїхали з місця подій.

Пономарьов нині продовжує одиночний пікет біля будівлі Федеральної служби виконання покарань.

Ільдар Дадін став першим засудженим за статтею 212.1 Кримінального кодексу Росії (кількаразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування). У грудні 2015 року він був визнаний винним і засуджений до трьох років позбавлення волі, згодом покарання було зменшене до 2,5 року.

Наприкінці лютого 2016 року президія Верховного суду Росії ухвалила вирок скасувати, Дадіна звільнити і визнати за ним право на реабілітацію.