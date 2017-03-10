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10 Березень 2017, Київ 11:41
Новини | Політика

Депутат Грановський сказав неправду про адвоката Насірова – «Схеми»

Народний депутат Одександр Грановський та нинішній адвокат Романа Насірова Олег Маліневський у ресторані Gorchitsa в Києві влітку 2016 року

Народний депутат Одександр Грановський та нинішній адвокат Романа Насірова Олег Маліневський у ресторані Gorchitsa в Києві влітку 2016 року

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Народний депутат від БПП Олександр Грановський, який публічно запевняв, що не має справ з адвокатом Романа Насірова Олегом Маліневським з 2014 року, насправді зустрічався з ним та його шефом Віктором Барсуком влітку 2016 року. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», та наводять кадри з цієї зустрічі.


Адвокат Олег Маліневський 2 березня приїхав до лікарні «Феофанія» для захисту Романа Насірова.

Адвокат Романа Насірова Олег Маліневський

Адвокат Романа Насірова Олег Маліневський


На сайті юридичної компанії FCLex зазначено, що саме Маліневський захищав інтереси відомого бізнесмена Андрія Адамовського у суперечкахдовкола ТРЦ Sky Mall.

На той момент бізнес-партнером Адамовського був Олександр Грановський. Після оприлюднення цієї інформації Олександр Грановський на сторінці в Facebook спростовувавзв’язкок з адвокатом Малиневським: «У мене немає у власності ніяких юристів, включаючи О. Маліневського, з яким я не маю ніяких справ з 2014 р.».

Але журналісти програми «Схеми» наводять кадри зі своїх зйомок за липень 2016 року, на яких Олександр Грановський проводить зустріч з адвокатом фірми FCLex Олегом Маліневським у ресторані Gorchitsa в центрі Києва. На зустрічі також був присутній старший партнер фірми FCLex Віктор Барсук.

Народний депутат Одександр Грановський, старший партнер фірми FCLex Віктор Барсук та нинішній адвокат Романа Насірова Олег Маліневський у ресторані Gorchitsa в Києві влітку 2016 року

Народний депутат Одександр Грановський, старший партнер фірми FCLex Віктор Барсук та нинішній адвокат Романа Насірова Олег Маліневський у ресторані Gorchitsa в Києві влітку 2016 року


У червні 2016 року журналісти також зафіксували зустріч Віктора Барсука з народним депутатом Ігорем Кононенко, соратником Грановського та другом президента Порошенка.

Зустріч народного депутата Ігоря Кононенка та старшого партнера фірми FCLex Віктора Барсука у червні 2016 року

Зустріч народного депутата Ігоря Кононенка та старшого партнера фірми FCLex Віктора Барсука у червні 2016 року

Олег Маліневський на питання журналістів відповів, що не пам’ятає зустрічі з Грановським і заперечив будь-які справи ним: «Не зустрічаюсь».

Він переконує, що у лікарню до Насірова приїхав на прохання колег-адвокатів.

Адвокат Романа Насірова у суді Андрій Кузьменко також мав зв’язок з юридичною компанією FCLex. На сайті Ради адвокатів міста Києва у Кузьменка Андрія Миколайовича на момент отримання адвокатського свідоцтва у2008 році у графі «робоча адреса» зазначено компанію ТОВ ЮК «Фінанси та кредит лекс».Адреса і телефон збігаються з адресою та телефоном FCLex.

Наразі адвокат Кузьменко спростовує зв’язок з компанією FCLex.

Також журналістам вдалося зафіксувати, як «Мерседес», яким користується Олександр Грановський, виїжджав з Адміністрації президента 6 березня близько 22:30, тобто в час, коли вже третю добу тривало судове засідання з обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову.


Олександр Грановський – народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», член комітетуз питань правової політики та правосуддя. Також у ЗМІ його називають неофіційним куратором судової системи та органів прокуратури.

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