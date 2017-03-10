Депутат Грановський сказав неправду про адвоката Насірова – «Схеми»

Народний депутат від БПП Олександр Грановський, який публічно запевняв, що не має справ з адвокатом Романа Насірова Олегом Маліневським з 2014 року, насправді зустрічався з ним та його шефом Віктором Барсуком влітку 2016 року. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», та наводять кадри з цієї зустрічі.



Адвокат Олег Маліневський 2 березня приїхав до лікарні «Феофанія» для захисту Романа Насірова.



На сайті юридичної компанії FCLex зазначено, що саме Маліневський захищав інтереси відомого бізнесмена Андрія Адамовського у суперечкахдовкола ТРЦ Sky Mall.

На той момент бізнес-партнером Адамовського був Олександр Грановський. Після оприлюднення цієї інформації Олександр Грановський на сторінці в Facebook спростовувавзв’язкок з адвокатом Малиневським: «У мене немає у власності ніяких юристів, включаючи О. Маліневського, з яким я не маю ніяких справ з 2014 р.».

Але журналісти програми «Схеми» наводять кадри зі своїх зйомок за липень 2016 року, на яких Олександр Грановський проводить зустріч з адвокатом фірми FCLex Олегом Маліневським у ресторані Gorchitsa в центрі Києва. На зустрічі також був присутній старший партнер фірми FCLex Віктор Барсук.



У червні 2016 року журналісти також зафіксували зустріч Віктора Барсука з народним депутатом Ігорем Кононенко, соратником Грановського та другом президента Порошенка.

Олег Маліневський на питання журналістів відповів, що не пам’ятає зустрічі з Грановським і заперечив будь-які справи ним: «Не зустрічаюсь».

Він переконує, що у лікарню до Насірова приїхав на прохання колег-адвокатів.

Адвокат Романа Насірова у суді Андрій Кузьменко також мав зв’язок з юридичною компанією FCLex. На сайті Ради адвокатів міста Києва у Кузьменка Андрія Миколайовича на момент отримання адвокатського свідоцтва у2008 році у графі «робоча адреса» зазначено компанію ТОВ ЮК «Фінанси та кредит лекс».Адреса і телефон збігаються з адресою та телефоном FCLex.

Наразі адвокат Кузьменко спростовує зв’язок з компанією FCLex.

Також журналістам вдалося зафіксувати, як «Мерседес», яким користується Олександр Грановський, виїжджав з Адміністрації президента 6 березня близько 22:30, тобто в час, коли вже третю добу тривало судове засідання з обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову.



Олександр Грановський – народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», член комітетуз питань правової політики та правосуддя. Також у ЗМІ його називають неофіційним куратором судової системи та органів прокуратури.