ГПУ: екс-консулу Грузії в Одесі повідомили про підозру у заволодінні держкоштами у великих розмірах

Колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе повідомлено про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Повідомлено про підозру колишньому генеральному консулу Грузії у місті Одесса Нішніанідзе Т.Т. в заволодінні державними коштами у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України», – повідомила Сарган.

За її словами, досудовим розслідуванням установлено, що Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 до листопада 2013 року надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 мільйонів гривень податку на додану вартість за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах, які розташовані на території Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість.

«Таким чином сумарна ціна «придбаних» працівниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти мала б складати понад 100 мільйонів гривень або понад 12 мільйонів доларів», – додала Сарган.

Наразі вирішується питання про обрання колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, зазначила представниця СБУ.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, який перебуває під будівлею Печерського райсуду Києва, де й має розглядатися питання про запобіжний захід для Нішніанідзе, наразі триває його допит.

Крім того, у посольстві Грузії в Україні Радіо Свобода повідомили, що звернулись до компетентних органів України, щоб вивчити матеріали справи стосовно Нішніанідзе.

Теймураз Нішніанідзе також був позаштатним радником екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. У травні минулого року слідчі Генеральної прокуратури спільно з працівниками Служби безпеки України провели обшуки у службових і житлових приміщеннях Теймураза Нішніанідзе в Одесі. Міхеїл Саакашвілі тоді назвав обшуки «політичною провокацією».