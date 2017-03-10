У Кремлі повідомляють про зустріч Путіна з новим головою Exxon Mobil

У Кремлі повідомляють про зустріч президента Росії Володимира Путіна з новим головою американської нафтової компанії Exxon Mobil.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам 10 березня, що Путін зустрівся з новим керівником Exxon Mobil Дарреном Вудсом 9 березня.

«Це дуже велика компанія, яка є головним інвестором», – сказав Пєсков.

За його словами, на зустрічі також були присутні міністр енергетики Росії Олександр Новак та голова державної нафтової компанії «Роснєфть» Ігор Сєчін.

Дмитро Пєсков заявив, що Росія працює над покращенням клімату для іноземних інвесторів і продовжуватиме робити це.

Попередник Даррена Вудса на посаді Рекс Тіллерсон наразі є державним секретарем США.

Exxon Mobil має великі бізнесові інтереси в Росії, але через санкції проти Москви американська компанія скоротила тут свою діяльність.