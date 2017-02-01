Сенат США затвердив Рекса Тіллерсона на посаді держсекретаря

Сенат США 1 лютого затвердив кандидатуру Рекса Тіллерсона на посаді державного секретаря. За нього проголосували 56 сенаторів, проти – 43.

Тіллерсон став 69-м головою Державного департаменту США. До цього він був керівником нафтогазової корпорації ExxonMobil.

13 грудня 2016 року тоді ще обраний президент США Дональдом Трампом висунув кандидатуру Тіллерсона на посаду голови американської дипломатії. До запровадження санкцій проти Росії його компанія Exxon Mobil мала низку спільних проектів з російською корпорацією «Роснефть», тож обмежувальні заходи завдали їй великих збитків.

Кандидатура Тіллерсона спричинила неоднозначні оцінки експертів через можливий конфлікт інтересів. Exxon Mobil неодноразово звинувачували у лобіюванні послаблення санкцій проти Росії. Однак під час слухань у Сенаті Рекс Тіллерсон підтримав санкції і так званий «закон Магнітського».